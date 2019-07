Karol Lucero es fuertemente criticado tras tocación indebida a participante de “Resistiré”

Un video protagonizado por Karol Lucero se viralizó en redes sociales. En él se puede ver al conductor tocando indebidamente a una participante del reality show de Mega, “Resistiré”, aunque las imágenes dan para especular con que se trató sólo de un accidente.

El hecho ocurrió mientras llevaban a cabo el juego “Pelvis Presley”. El suceso, que fue emitido por MTV y no por Mega, se puede ver a Lucero tocando la zona íntima de Manelyk González.

Tras las múltiples críticas que recibió, el animador publicó en Twitter que “las redes sociales son universo paralelo que la mayoría disfruta, pero donde existen diez mil haters con una vida tan fome que proyectan sus carencias buscando cosas negativas donde no hay“.

Asimismo, la participante mexicana apaciguó un poco la situación e hizo un llamado señalando que lo ocurrido “fue un accidente y no satanicemos algo que no tiene importancia. Él hacía su trabajo”.

Bebes! No seamos tan cerrados, fue un accidente y no satanicemos algo que no tiene importancia. El hacía su trabajo! @Karol_LuceroV pic.twitter.com/J7lgB24X2O

— Manelyk 🎀 (@manelyk_oficial) July 17, 2019