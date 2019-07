El escritor italiano Andrea Camilleri murió a los 93 años

El escritor siciliano Andrea Camilleri, “padre” del popular comisario Montalbano, murió este miércoles a los 93 años, anunció el hospital de Roma donde estaba internado tras sufrir un infarto en junio.

“Su estado crítico de estos días se agravó en las últimas horas, comprometiendo sus funciones vitales”, anunció el hospital en un comunicado, en el que precisó que los funerales se desarrollarán en la intimidad.

No obstante, Italia quiere rendir tributo a este “papa” de la novela policíaca, cuyo estilo rico y jubiloso llevó la novela negra a la literatura.

Fue bajo su pluma que nació en 1994 el célebre comisario Montalbano, policía bonachón y aficionado a la buena comida, convertido en una de las figuras de la novela policíaca europea.

Director de teatro y de televisión y guionista, Andrea Camilleri se dio a conocer tardíamente como novelista, pero su éxito fue arrollador.

MAESTRO DE LA NOVELA NEGRA ITALIANA

Camilleri fue protagonista de un verdadero fenómeno editorial al conquistar a los lectores con el comisario Salvo Montalbano y sus intrigas ambientadas en una hipotética Sicilia.

Nacido en Porto Empedocle, Sicilia, el 6 de septiembre de 1925, Camilleri alcanzó un espectacular éxito internacional con las novelas policiales del comisario de Vigata, una pequeña ciudad siciliana imaginaria.

Con Montalbano, nombre elegido en homenaje al escritor español Manuel Vázquez Montalbán, se convirtió en uno de los escritores de mayor éxito en Italia y su personaje protagoniza aún una popular serie de televisión, supervisada por su creador y distribuida en muchos países, en particular en América Latina.

La fama la alcanzó en 1998 a la venerable edad de 73 años, tras haber sido guionista para televisión, director teatral y profesor de arte dramático.

¡A los 73 años no cambia nada!”, reconocía Camilleri, quien residió por más de cincuenta años con su mujer en una modesta residencia de Roma.

El “fenómeno Camilleri”, que ha suscitado estudios, tesis y ensayos, en parte se debió a la personalidad excéntrica del escritor, su incansable producción, su sorprendente cultura y su manera de llevar la fama.

Alérgico a escribir sobre la mafia, emblema de su isla, Camilleri se definió siempre como un hombre de izquierda y su visión política estaba implícita en todas sus obras.

“No me lamento. He tenido suerte en la vida. Me he ganado el pan haciendo lo que me gusta hacer”, reconoció en una entrevista radial hace un mes.

LA SICILIA COMPLEJA Y REFINADA

Con más de 100 títulos en su haber y 30 millones de ejemplares vendidos, su obra está impregnada de la compleja y refinada mentalidad siciliana como ocurre a otros renombrados escritores de su región, entre ellos Leonardo Sciacia, Giuseppe Tomassi di Lampedusa y el nobel Luigi Pirandello.

Con el fallecido escritor Vázquez Montalbán mantuvo una envidiable amistad alimentada por la misma visión política.

Su brillante capacidad para jugar con la lengua fue el secreto de su escritura, llena de humor, con la que logró desdramatizar situaciones, bromear y contar muertes, fechorías, trampas, amor y sexo.

Fue traducido en medio mundo, desde francés, inglés, alemán y portugués, pasando por japonés y finlandés, entre otros idiomas.

“El perro de terracota”, su primera novela traducida al español, hizo conocer a finales de la década de los 90 la personalidad del melancólico investigador siciliano que trabajaba en Vigata.

Los personajes de Camilleri “hablan latín” -traducido luego al italiano- cuando se expresan claramente. Y cuando hablan siciliano, es porque no quieren que se les entienda y pasan sin previo aviso de un idioma a otro.

En 2016, cuando perdió la vista, Camilleri publicó “L’altro capo del filo”, una nueva investigación de Montalbano que contó haber dictado a su asistente.

Entre sus muchos libros, reconoció que prefería la historia de “Il re di Girgenti” sobre un campesino que se convirtió en el rey efímero de Girgenti, el antiguo Agrigento, todavía bajo el dominio español en el siglo XVII.

La novela está escrita íntegramente en siciliano, con pasajes en español.

El escritor, que estaba preparando un espectáculo para la temporada de verano en las romanas Termas de Caracalla con una obra sobre la autodefensa de Caín, confesó recientemente con tono divertido que le gustaría terminar su carrera “contando historias en una plaza y pasando luego entre el público con la gorra en mano”.

Cientos de personas le han rendido homenaje a través de internet con mensajes conmovedores tras haber sufrido un infarto el pasado 17 de junio.

“Hemos perdido a un gran intelectual que sabía hablar con todos”, lamentó el jefe de gobierno Giuseppe Conte.

Deja una esposa, tres hijas y cuatro nietos.