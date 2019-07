Karla Rubilar aseguró que ella y sus hijos han recibido amenazas de muerte

La intendenta metropolitana, Karla Rubilar, visitó este domingo el programa “Estado Nacional” de TVN, donde se refirió al problema por el que está atravesando el Instituto Nacional por los hechos de violencia, que obligaron a adelantar las vacaciones, y a la querella que fue declarada inadmisible en contra de quienes resulten responsables por las presuntas amenazas de muerte en contra del alcalde de Santiago, Felipe Alesssandri.

Según reveló la autoridad regional, perseverará en la querella, por lo que decidieron apelar a la Corte de Apelaciones para seguir adelante con el recurso.

“Sigo pensando que hubo delito, vamos a mantener nuestras acciones y apelar en la Corte de Apelaciones”, afirmó la intendenta.

“Estamos convencidos de que hay que accionar. Es parte de la responsabilidad que yo tengo como autoridad. Estoy tranquila con la decisión tomada”, agregó.

Frente a la decisión del juez que declaró inadmisible la querella, Rubilar explicó que ésta se enmarca en el contexto de la violencia en el Instituto Nacional, por lo que sí altera el orden público.

“El juez no se pronuncia en el fondo, sino que dice que yo no tengo la legitimidad para querellarme”, explicó y continúa: “En particular este juez no nos llama la atención, porque en una querella anterior como es un robo con violencia también dijo que no teníamos legitimidad”.

A su vez, la intendenta señaló que en el pasado “tuve protección policial durante mucho tiempo, amenazaron a mi hija cuando estaba recién nacida” y que en la actualidad ha recibido “en innumerables oportunidades, de todo tipo, uno recibe muchas amenazas”.

“He recibido amenazas de muerte, contra mis hijos, pero no he sido la única. Si ustedes miran las redes sociales se van a encontrar que uno da una opinión diferente y la cantidad de improperios que se propinan desde el anonimato, es bastante agresivo y brutal. Pero más allá de eso, aquí sí hay una amenaza en un Instagram de quien representa una cantidad importante de estudiantes, no es un bot, no es alguien anónimo, es efectivamente alguien que representa a 4.200 estudiantes y eso no es menor”, añadió.

Ante este planteamiento, Rubilar explicó que en esta situación “estoy convencida de que hay un riesgo real en el contexto de la violencia que se está viviendo en el Instituto Nacional”.

En la ocasión la intendenta metropolitana afirmó que la violencia en el Instituto Nacional ha llegado a niveles críticos, cifrando en 350 las bombas molotov lanzadas desde el establecimiento, las que aseguró es el 64% de los proyectiles de este tipo lanzados este año.

“Se han lanzado más de 350 molotov, más de 21 mil raciones de alimentos que no se han podido entregar. Se han amenazado a profesores, se han rociado con bencina, se han atacado a parlamentarios. Ese es el contexto de violencia del que estamos hablando”, aseguró.

A pesar de este contexto, Rubilar aclaró que están abiertos al diálogo con los alumnos del establecimiento, siempre y cuando se trate de educación.

“Hace rato que no escuchamos hablar a los alumnos del Instituto nacional hablar de educación. No entendemos qué más quieren”, dijo.

“Nos gustaría que nos hablaran de educación, en cuanto al petitorio la respuesta ha sido clara. Esperamos no más violencia, no en contra de las autoridades. Para hablar de educación estamos completamente disponibles”, concluyó.