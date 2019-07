Diputadas de la comisión de gobierno interior se reúnen con migrantes en Tacna y acusan incumplimiento en ley de refugiados

Tras visitar las dependencias del consulado chileno en Tacna para fiscalizar la situación que enfrentan los migrantes, en su mayoría venezolanos, que buscan ingresar a nuestro país, las diputadas de la Comisión de Gobierno Interior, encabezadas por la diputada DC, Joanna Pérez -presidenta de la instancia- Andrea Parra (PPD) y Catalina Pérez (RD) concluyeron que existe “incumplimiento y vulneración a ley de refugiados y piden al Gobierno aclarar el cambio de las reglas del juego que los migrantes reclaman”.

Las parlamentarias agregaron que llevarán los antecedentes recopilados a la comisión y que “queda en evidencia la falta de respuestas institucionales a este drama humanitario que, como lo hemos dicho, requiere de respuestas humanitarias”.

Respecto a la situación de los migrantes, Joanna Pérez detalló que “acá hay personas que llevan mucho tiempo esperando, que no tiene claridad, que cuando las atienden les cambian las condiciones y los documentos que necesitan. Claramente hay una vulneración a los derechos humanos de los migrantes y un incumplimiento a la ley de refugiados”

“Hay mucha desesperanza en la gente, están pidiendo apoyo. Nosotros queremos saber cómo funciona la institucionalidad y si se está respetando la ley. Hay razones humanitarias acá y hay que ayudar a estas personas que están esperando una solución por parte del estado chileno. En esto hay que ser claros y no puede haber doble estándar. No puede ser que se defiendan los DDHH cuando conviene o se relativice el drama de estas personas”, agregó.

Por su parte, la diputada Andrea Parra sostuvo que “la situación es del terror, es mucho más dramático de lo que nosotros si quiera imaginábamos. Me acabo de encontrar con una mujer prácticamente a punto de parir y se le sigue negando la posibilidad de entrar. Cómo es posible esto, sólo porque no cuentan con un pasaporte que tiene un costo de 1.500 a 3.000 dólares”.

“Ellos ganan 4 dólares al mes. El gobierno chileno tiene que entender que aquí hay una crisis humanitaria tremenda, donde la mayoría de las personas con las que conversé tienen familiares en Chile. Dónde están los derechos humanos, el derecho a la reunificación familiar, el respeto por las mujeres que están a punto de parir. Conversé con muchos niñitos de dos o tres años que están durmiendo en el suelo”, afirmó la parlamentaria.

Catalina Pérez agregó que “hay gente que cumple con todos los requisitos y no se les deja entrar; no se está respetando la ley de refugiados. Hay personas que cumplen con toda la condición de refugiados. El Gobierno no ha estado a la altura y no está cumpliendo con convenciones internacionales y con la propia ley vigente”

Joanna Pérez insistió” como integrantes de la Comisión de Interior pedimos, además, toda la celeridad, pero rigurosidad necesarias, para aprobar una ley que realmente permita a nuestro país asumir las tareas y desafío pendientes en materia de migraciones” .