Interpol desbarató un tráfico de animales salvajes en 109 países

Miles de animales, entre ellos felinos, primates, tortugas, reptiles, aves e incluso tiburones, fueron incautados en un operativo internacional contra el tráfico de animales que se saldó con la detención de cerca de 600 sospechosos, anunció Interpol el miércoles.

Durante esta operación, realizada en junio por Interpol y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en 109 países, se detuvo a 582 sospechosos.

En las próximas semanas y meses podrían realizarse nuevas detenciones, indicó la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), con sede en Lyon, en el centro-este de Francia.

En total, se incautaron 23 primates, 30 felinos, más de 4.300 aves, cerca de 10.000 animales marinos, incluidos corales, caballitos de mar, delfines y tiburones, unas 10.000 tortugas y otros 1.500 reptiles, que estaban en manos de traficantes.

También se incautaron 440 colmillos de elefante, más de media tonelada de objetos hechos con marfil, 2.550 metros cúbicos de madera y 2.600 plantas.

Las fotos publicadas por Interpol muestran pieles de cocodrilo incautadas en Reino Unido, docenas de loros apilados unos contra otros en una pequeña jaula en India o peces cebra que murieron durante su transporte ilegal a Brasil.

También se incautó en Nigeria media tonelada de escamas de pangolín, uno de los animales más traficados en el mundo, ya que son muy demandados en algunos países asiáticos por sus supuestos beneficios para la salud.

Se trata de la tercera operación de esta envergadura realizada por Interpol, por tercer año consecutivo.