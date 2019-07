Guarequena Gutiérrez: “Los que todavía reconocen a Maduro, vayan a vivir a Venezuela”

La representante en Chile de Juan Guaidó, Guarequena Gutiérrez, criticó la postura del Partido Comunista en relación al informe que emitió la alta comisionada Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, indicando que hasta el PC venezolano está en contra de Nicolás Maduro.

“Invitamos a todas aquellas personas que todavía reconocen a Nicolás Maduro, que vayan a vivir a Venezuela para que vean que ni el Partido Comunista de Venezuela respeta a Nicolás Maduro”, dijo Gutiérrez.

La representante en Chile del presidente encargado de Venezuela aseguró que los comunistas de su país acusan a Maduro de “no respetar los tratados que tienen”.

Consultada sobre el por qué no se ha reunido con sectores de izquierda del país, Gutiérrez manifestó que no ha sido convocada, precisando que “más allá de la Democracia Cristiana no se han manifestado”.

Guarequena Gutiérrez hizo estas declaraciones tras reunirse con la bancada de diputados de la UDI en el Congreso.