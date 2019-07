Admisión Justa: Diputados RN piden al Gobierno insistir a través del Senado

“Yo espero que nuestro Gobierno reponga este proyecto en el Senado y quede en evidencia quiénes están con la clase media de corazón, y quienes están solamente con la boca”, sentenció el diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, tras el rechazo en la Cámara a la idea de legislar la iniciativa de Admisión Justa.

El parlamentario, junto a sus pares y camaradas de partido que integran la Comisión de Educación, Hugo Rey y Luis Pardo, lamentaron la votación en contra del articulado impulsado por el Ejecutivo, que pretende devolver a los padres y apoderados la capacidad de elegir la educación de sus hijos.

A juicio de los parlamentarios, con el rechazo a la iniciativa “la izquierda está dando un portazo a la clase media y a los sectores más vulnerables del país”.

En ese escenario los legisladores plantearon que “sería bueno que el gobierno insista en legislar a través del Senado por una razón muy simple, para que quede claro, que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la izquierda no está dispuesta a debatir, porque no cree en el mérito, porque no cree en la educación pública de excelencia y porque no cree en los liceos bicentenarios”

Mientras, para el diputado Rey, “lo que está haciendo la izquierda de nuestro país es cerrarle las puertas en la cara a la clase media, pero no solamente a la clase media, sino que a los sectores más vulnerables del país que ven en estos establecimientos educacionales, como los Liceos Bicentenarios y de especialización, la única posibilidad de movilidad social que tienen. Lamentablemente la izquierda de este país les ha cerrado la puerta y les ha dicho no a estos jóvenes”.

Asimismo, el diputado Pardo expresó que “por décadas el Instituto Nacional y los establecimientos emblemáticos fueron la puerta de acceso para muchos jóvenes de clase media y de escasos recursos para llegar a las mejores universidades del país”.

“Hoy, la izquierda le ha puesto una lápida a ese canal de movilidad social; hoy el joven que quiere estudiar, que quiere esforzarse y fruto de su mérito llegar a la Universidad a través de cualquiera de estos establecimientos, no va a poder hacerlo. El acceso al Instituto Nacional y a los establecimientos emblemáticos va a ser por azar”, añadió.

“Nosotros lo hemos conversado al interior de RN. Nosotros estamos de acuerdo con el proyecto de Admisión Justa, por lo tanto, esperamos que el Gobierno utilice todas las alternativas para que este proyecto se pueda reponer a la brevedad”, remataron los parlamentarios.