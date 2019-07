Reforma a Isapres: Comisión de Salud exige terminar con preexistencias para avanzar

La instancia del Senado se reunió con el titular del ramo, Jaime Mañalich, para plantearle que la iniciativa no prosperará si el Ejecutivo no se allana a eliminar este requisito con el que las prestadoras se reservan el derecho de afiliar a quien ya presente una patología.

Los senadores de la comisión de Salud de la Cámara Alta pusieron como condición para avanzar en la reforma a las Isapres que el Gobierno asegure la eliminación de las preexistencias en los planes de salud.

Tras la sesión de este martes, donde participó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, los miembros de la instancia legislativa confirmaron que se respetarán todos los acuerdos votados hasta el 2019 y que se presentarán indicaciones para mejorar el proyecto.

Ante ello el titular de la comisión, Rabindranath Quinteros (PS), señaló que “son 15 puntos donde nos interesa que las indicaciones de la próxima semana contemple fin a la preexistencias sí o sí. No hay vuelta que darle, que cualquier persona pueda adherir a un sistema de Isapre y donde haya un valor único”.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán (RN) afirmó que “hemos pedido al gobierno que una condición sine qua non para la modificación del sistema, pasa necesariamente por el término de las preexistencias y el término de las alzas unilaterales de los planes de salud que, actualmente, tienen ahogada a las Cortes de Apelaciones de todo el país”.

En tanto, el titular de Salud explicó que “lo que hay ahora, en lo aprobado hasta el 2013, es una declaración de salud que nosotros no compartimos que se mantenga. Actualmente, las personas podrían ser rechazadas por una Isapre cuando vienen de otro seguro, incluyendo Fonasa, o tendrían menos cobertura. A nosotros no nos parece y así vendrá en la indicación, porque lo hablamos con el Presidente Sebastián Piñera ayer, que eso ya no es un mecanismo necesario”.