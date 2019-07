Trump ataca a May tras filtraciones de embajador británico que lo cuestionan

El presidente Donald Trump, criticó este lunes la gestión del Brexit de la primera ministra británica Theresa May, afirmando que era responsable del “desastre” actual en ese país, al tiempo que celebró su partida, en un momento de tensión diplomática entre ambos países.

“Soy muy crítico de la forma en la que el Reino Unido y la primera ministra Theresa May manejaron el Brexit”, dijo el jefe de estado, dejando atrás los elogios que emitió hacia la representante de Gran Bretaña cuando estuvo de visita en ese país.

El gobernante de Estados Unidos fue más allá y afirmó que le dijo a May cómo actuar, pero que ella había decidido tomar otro camino.

“Qué desastre crearon ella y sus representantes”, sentenció Trump en un tuit en el que también anunció que no tendrá más contacto con el embajador británico en Washington, Sir Kim Darroch, tras la filtración de cables en los que el diplomático calificaba a su administración de “inepta”, “torpe” e “incompetente”.

A estos calificativos, según publicó el fin de semana el Daily Mirror, se suma el hecho de que el jefe de la legación inglesa se refirió a la Casa Blanca como “excepcionalmente disfuncional” y “dividida” bajo el mandato de Trump.

“Yo no conozco al embajador, pero él no es querido ni bien visto en Estados Unidos. Ya no tendremos contactos con él”, sostuvo el gobernante, dos días después de la publicación.

Por su parte, May calificó entonces las filtraciones como “totalmente inaceptables” y afirmó tener “una confianza completa” en Darroch, quien llegó a Washington en enero de 2016, antes de la victoria de Trump en las presidenciales.