Apoderados escupen y lanzan café a diputados en el Instituto Nacional

Apoderados y alumnos del Instituto Nacional escupieron y lanzaron vasos de café a los diputados de la Comisión de Educación que este mediodía visitaron el establecimiento, especialmente a los que votaron a favor de la Ley Aula Segura.

“No sólo tenemos el derecho, sino que tenemos el deber de venir a inspeccionar personalmente lo que aquí está pasando ¿Ustedes se dan cuenta de que acá no hay ningún ambiente de diálogo no de capacidad de tener visiones transversales’”, señaló Diego Schalper (RN) en un convulsionado punto de prensa.

En tanto los diputados de la UDI, María José Hoffmann y Jaime Bellolio, sufrieron hasta golpes por parte de algunos exaltados, tanto al ingreso como a la salida del emblemático liceo. Incluso, este último, fue seguido hasta el ingreso del Metro por sujetos que lo increpaban duramente.

Por su parte, la presidenta de la instancia parlamentaria, Camila Rojas (Comunes), señaló que lo dicho por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, sobre un eventual cierre del establecimiento con 205 años de historia, en cuyas dependencias se refugian encapuchados y alumnos en desacuerdo con la normativa, “es provocador y sumamente irresponsable”.

“Precisamente desde la comisión hemos tomado la actitud de venir a conversar con padres y apoderados, con el rector, con el centro de estudiantes y con los actores que hoy día son parte de la comunidad, ese es el camino que vamos a seguir, no el de la provocación”.

Como conclusión de la visita, los diputados solicitarán al jefe comunal y sostenedor del recinto educacional una nueva revisión de las mejoras realizadas en el establecimiento, las que consideraron como insuficientes.