Profesores: Dispuestos a retomar el diálogo y tildan de “soberbio” al Gobierno

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, manifestó que el Gobierno debe abrirse al diálogo nuevamente y no quedarse en su postura “soberbia”, agregando que el gremio está preparado para la prolongación del paro, pero lo que quieren es resolver el conflicto y volver a clases.

En medio de una multitudinaria marcha realizada por el centro de Santiago, donde además de profesores participaron estudiantes universitarios y distintos gremios del sector público, Aguilar volvió a plantear que están disponibles para retomar el diálogo, pero se encuentran, dijo, con un Gobierno “arrogante”.

“El Gobierno tiene que escuchar. No puede seguir en su postura soberbia, arrogante; nosotros estamos disponibles a conversar, estamos disponibles a reanudar las conversaciones. Conversando la gente se entiende”, dijo Aguilar.

En relación a la postura del Ministerio de Educación de no volver al diálogo mientras siga el paro, el presidente de los profesores sostuvo que esa postura confirma que las autoridades no saben escuchar.

“Por eso cae en las encuestas (el Gobierno), porque no tiene sensibilidad social (…) Ellos viven encerrados en sus oficinas calefaccionadas y muy agradables, pero no tienen la capacidad de escuchar. Es necesario escuchar al pueblo y a la ciudadanía, esto no es una empresa donde ellos dan órdenes”, aseveró el presidente del Magisterio.

Consultado sobre la prolongación del paro docente, Aguilar confirmó que el gremio está preparado, pero que la idea principal es resolver el conflicto y volver a clases.

“Nosotros estamos preparados si esto se prolonga varias semanas más, pero no queremos eso de ninguna manera. Queremos que esto se resuelva y volver lo antes posible a clases”, subrayó.

La marcha culminó con algunos enfrentamientos entre manifestantes y Fuerzas Especiales de Carabineros en las cercanías de calle Echaurren.