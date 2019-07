Caída de Facebook, WhatsApp e Instagram: confirman que un apagón fue el causante

Facebook reconoció el miércoles una falla que afecta a sus usuarios en varias partes del mundo y dijo que estaba trabajando para solucionarla.

El servicio de monitoreo en línea DownDetector reportó que la falla empezó alrededor de las 12:00 GMT (8:00 hora chilena) y que afectó tanto a Facebook como a sus servicios Instagram y WhatsApp.

#Facebookdown e #instagramdown fueron tendencias en Twitter, con usuarios alrededor del mundo reportando que estas aplicaciones no estaban funcionando.

“Estamos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas para descargar o enviar imágenes, videos y otros archivos en nuestras apps. Estamos apenados por este problema y trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad tan pronto como sea posible”, tuiteó Facebook.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown

— Facebook (@facebook) July 3, 2019