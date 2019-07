Caso Nibaldo Villegas: Justicia rechazó recursos de nulidad de los condenados

Como no prosperó la intención de Johanna Hernández y Francisco Silva para hacer valer atenuantes que rebajaran sus condenas de 40 y 20 años, les quedaría sólo la Corte Suprema, a través de un recurso extraordinario, aunque la familia considera que no tendría sustento.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de nulidad del juicio de los asesinos del Nibaldo Villegas, quienes aspiraban a una revisión del procedimiento para rebajar las sendas condenas que recibieron por su autoría, participación y complicidad en el crimen del profesor.

El ministro vocero del tribunal de alzada porteño, Raúl Mera, explicó que producto de esta resolución queda “plenamente vigente tanto el juicio como la sentencia que condenara a ambos del Juzgado del Tribunal Oral en lo Penal”, dictamen emitido el 16 de mayo pasado.

El magistrado indicó expuso que el libelo de Silva obedecía a un supuesto error de derecho, donde no se habría considerado la atenuante de colaboración sustancial para rebajar los 20 años de pena efectiva sin beneficios por homicidio calificado del esposo de su entonces amante.

Mientras, acotó, en el caso de Hernández la presentación refería a que no estaban bien valorados los medios de prueba ni bien razonados, y respecto al derecho también consideraba la colaboración sustancial y descartaba la agravante de la alevosía contra su cónyuge que fue drogado, descuartizado y parte de su cuerpo quemado, delito por el que estará 40 años en prisión.

ALTERNATIVA

Con este fallo el abogado de la familia Villegas, Patricio Olivares, expresó “no existía causal alguna para que ellos pudieran recurrir a instancias superiores como la Corte Suprema”.

El jurista recalcó que “ya no existe un recurso de nulidad en contra de una nulidad, no existe un recurso de apelación, solo sería posible un recurso de carácter extraordinario”.

Al respecto, acotó, podría tratarse de un recurso “que permitiera acreditar un hecho que no existió, o la no participación, o que se interponga otro recurso en contra de los jueces que redactan la resolución”, pero que no cree que realicen esa acción.

Por su parte, el fiscal José Miguel Subiabre expresó que “el caso por fin ha concluido, ha terminado y se han establecido las máximas penas para los responsables”.