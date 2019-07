Belén Soto da detalles de relación abusiva que tuvo a los 15 años con hombre mayor

La actriz Belén Soto fue entrevistada en Mucho Gusto sobre un libro que escribió, donde detalla la relación abusiva que tuvo a los 15 años con un hombre de 30.

Soto señaló que estuvo cerca de dos años y medio con el sujeto, quien le prohibió que le contara de su pololeo a sus padres y cercanos. “Me manipuló diciendo que iba a terminar si yo le contaba a alguien (…) mi error fue ocultárselo a mi mamá”, expresó.

La joven, que empezó su carrera cuando tenía 10 años -debutando en la teleserie “Papi Ricky” de Canal 13- remarcó que desde un comienzo hubo distintos episodios donde su pololo la controlaba, disfrazando la situación.

“Comencé a darme cuenta cuando me era infiel, pero me hacía creer que era bueno, que lo hacía porque me quería. Me decía que no iba a ocurrir más (…) me hizo sentir despreciada”, dijo.

No obstante, más allá de que pudiera tolerar algunas cosas, la situación que gatilló el corte de la relación fue “cuando por última vez me fue infiel y me dio una crisis de pánico mientras iba manejando, y casi pierdo la vida”.

La relación la llevó a caer en una profunda depresión, además de subir 15 kilos, tener bulimia y adicción al azúcar.

“Elegí dar mi testimonio para salir de la depresión, el mensaje importante es la reconciliación con mi cuerpo (…) Me pedí perdón por haberme hecho tanto daño”, finalizó.