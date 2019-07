Varios chilenos se están preparando para presenciar este martes 2 de julio el eclipse solar, que en las regiones de Coquimbo y parte de Atacama será de cobertura total.

Este hecho astrofísico, que no se repetía desde hace varios años, es sin duda un momento único y místico, donde la persona se puede conectar con su interior. Y qué mejor que acompañarlo música.

Es por eso que La Nación te propone escuchar estos diez éxitos para vivir mejor este momento.

1.- “TOTAL ECLIPSE OF THE HEART”, DE BONNIE TYLER.

6.- “TIME”, DE THE ALAN PARSONS PROJECT.

8.- “HERE COMES THE SUN”, DE THE BEATLES.