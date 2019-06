Presidente del Magisterio tras llamado de ministra Cubillos: “No nos puede dar órdenes”

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, interpretó como una “orden” las declaraciones de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en las que afirmó que “están todas las condiciones para que todos los colegios de Chile vuelvan a clases”.

“Las declaraciones que ha realizado la ministra de Educación hoy día, diciendo en su estilo autoritario y bastante duro, que teníamos que volver a clases yo las rechazo, porque ella no nos viene a dar órdenes”, dijo el máximo dirigente del gremio docente.

“Tiene una cierta costumbre ella de tratar de esa forma a la gente, pero a los profesores y profesoras de Chile no nos puede tratar de ese modo, ella no es quién para darnos órdenes, no es quién para decirnos lo que tenemos que hacer”, añadió.

“Nosotros tenemos una consulta el próximo lunes donde se va a fijar la postura del conjunto de los profesores y profesoras sobre la respuesta que el ministerio nos dio y ella tiene que respetar aquello y mis colegas van a decidir”, agregó.

También expresó que “no me parece que ella pretenda, insisto, tratarnos como sus empleados, no somos sus empleados, Chile no es una empresa donde ella es la gerente, esto no funciona así”.

“El profesorado está realizando esta paralización y este movimiento, entre otras cosas, por la falta de respeto que se ya se fue haciendo una costumbre de parte de las autoridades hacia nosotros. Precisamente por eso el profesorado se ha levantado”, enfatizó.

“Entonces, yo le diría ministra que si usted quiere resolver este conflicto, no es la forma tratándonos como si fuéramos sus empleados, porque nosotros no vamos a aceptar eso. Ya le digo, no puede venir a darnos órdenes porque eso simplemente no le va a resultar”, concluyó.