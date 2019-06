General (r) Oviedo alega inocencia e “ignora” como se llegó al monto imputado

Ex comandante en jefe del Ejército emitió una declaración, tras ser procesado por la ministra Rutherford, en la que sostiene que “resulta ilógico atribuirme el uso irregular de ese monto global y en tal sentido espero que la investigación aclare a la brevedad qué es lo que se me imputa efectivamente, más allá de esta cifra que razonablemente genera escándalo público”.

El excomandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, emitió la mañana de este domingo una declaración luego de que fuera procesado por la jueza Romy Rutherford, por el delito de malversación de caudales públicos en un monto superior a 4.500 millones de pesos.

Oviedo expresó por escrito que “ignora cómo se llega a configurar el monto imputado” y agregó que “solo puedo intuir que se trata del total de los gastos reservados asignados a la Comandancia en Jefe del Ejército durante los cuatro años de mi mandato”.

Sostuvo que “resulta ilógico atribuirme el uso irregular de ese monto global y en tal sentido espero que la investigación aclare a la brevedad qué es lo que se me imputa efectivamente, más allá de esta cifra que razonablemente genera escándalo público”.

“Mi patrimonio personal, el de mi esposa e hijos es la mejor prueba de que resulta imposible atribuirme el desvío de fondos públicos en mi beneficio. A lo largo de mis 42 años de carrera profesional en el Ejército siempre he actuado en forma honesta y apegada a la ley. Mientras fui comandante en jefe del Ejército velé por el uso riguroso de los fondos asignados a tareas de seguridad interna y externa”, sostuvo.

El ex jefe castrense agregó que estas acusaciones se enmarcan “en el contexto de un sistema de persecución penal que no respeta mis garantías constitucionales. Es por ello que he recurrido al Tribunal Constitucional, quien ordenó la paralización de la causa en mi contra en enero de este año. Lamentablemente debo constatar que no se ha cumplido esta resolución”.

