Cubillos y paro de profesores: “Si las clases no se recuperan, las clases no se pagan”

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, se refirió este domingo, en el programa Mesa Central, de Canal 13, al paro de profesores, que se inició el 3 de junio pasado.

La secretaria de Estado dijo que “si las clases no se recuperan, las clases no se pagan”.

“Parecería bastante curioso que al final no se terminara la paralización solo por un tema de recursos. (…)”, remarcó.

“Por lo tanto, si la piedra de tope de un petitorio es eso, esperemos que no, porque no sería coherente con todo lo que han dicho, y nosotros hemos sido claros desde el comienzo, que hoy día no se puede hacer (el pago del bono a las educadoras diferenciales y parvularias)”, añadió.

Cubillos remarcó que “nosotros queremos que todas las clases que se han perdido se recuperen, las clases que se recuperan son las que se pagan, las que no se recuperan no se pagan. Si el paro sigue y no se pueden recandelarizar las clases y no se pueden hacer, es evidente que las clases que no se hacen no se pagan”.

Este miércoles y jueves representantes del Magisterio se reunieron con las autoridades del ministerio. El jueves por la tarde sostuvieron un encuentro de ocho horas con la titular de Educación tras lo cual recibieron un escrito formal con las respuesta. Este lunes, los docentes someterán a votación el documento y definirán si continúan con la paralización.