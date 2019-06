Alcalde de San Ramón: “Yo no soy ‘el Padrino’ de la zona sur de Santiago”

El alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, aseguró este domingo en el programa “Estado Nacional”, de TVN, que “jamás en mi vida he tenido relación con el narcotráfico, ni la voy a tener”. Además negó las acusaciones de clientelismo, asegurando que la gran cantidad de votantes socialistas se debe a que “es gente de participación ciudadana”.

El edil y exmilitante socialista descartó las denuncias en su contra, asegurando que la comuna ha sido víctima de estigmatizaciones. Además, negó que se trate de una “narcomuna”, como ha sido llamada en diversas investigaciones periodísticas.

“Cuando se habla de ‘narcocomuna’, se habla de toda la comuna de San Ramón. Hay un informe que el Presidente dio en su última Cuenta Pública, en donde se refiere a 33 barrios. Ningún barrio de San Ramón. Por lo tanto, San Ramón no es una narcocomuna como dijo el reportaje de Informe Especial”, remarcó.

Argumentó que “la comuna de San Ramón está hecha en base a campamentos. La comuna de San Ramón es el esfuerzo de su gente. Más del 99% de su gente no ha tenido problemas con nada”.

Sobre la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE), aclaró que “en su parte medular, se refiere a la contratación del señor Jorge Pinto y Sánchez, el cual se origina el día 21 de marzo cuando yo estaba internado en la Clínica Alemana. Estuve hasta el 26 de marzo con licencia médica”.

Junto con señalar también que “en mi vida nunca he sido llamado a declarar por ninguna circunstancia”, sostuvo que “jamás en mi vida he tenido relación con el narcotráfico, ni la voy a tener. He denunciado nueve situaciones de narcotráfico grave en San Ramón. Por eso, la Fiscalía me puso diversas medidas de protección”.

“El alcalde de San Ramón no es el Padrino de la zona sur de Santiago, como dijeron, bajo ninguna circunstancia. Es muy fuerte lo que se dice”, continuó señalando el edil en su defensa.

Sobre las denuncias por clientelismo y acarreo de votantes, explicó que “lo importante es que la historia de San Ramón es ligada al Partido Socialista. Las tomas de campamento las hizo el PS y el MIR de la época. La comuna de San Ramón es gente de participación ciudadana, donde están ahí las grandes obras de San Ramón. Por eso hay tanta gente socialista en San Ramón”.

Añadió que “el PS siempre tuvo grandes padrones en muchas comunas del país. En Puente Alto, por ejemplo, habían cerca de 7 mil militantes”. Aguilera ahondó argumentando que en la comuna, “la gente se organiza en base a las grandes obras, y mantiene las relaciones. La gente se organiza de tal manera que existen redes ciudadanas para construir una mejor calidad de vida”.

De esta manera, dijo de manera tajante que “eso no es clientelismo, son redes ciudadanas de participación de las personas. Cuando se me pregunta por qué hay tantos militantes, la mayoría viene de antes, de períodos de alcaldes anteriores”.

Antes de finalizar, el alcalde Aguilera propuso que él, al igual que el diputado Marcelo Díaz (PS) que ha sido muy crítico de su gestión, se sometan a un narcotest para alejar las dudas sobre eventuales vínculos.