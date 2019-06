Revelan primeras imágenes de nueva película de James Bond

Se dieron a conocer las primeras imágenes de la nueva película del Agente 007, James Bond. La nueva entrega protagonizada por Daniel Craig, titulada James Bond 25, muestra distintas localizaciones de Jamaica, sitio en que se filmaron algunas escenas.

En el adelanto ya se pueden apreciar algunos aspectos de la cinta, como el casting, que incluye a Craig (intepretando a Bond), Jeffrey Wright (Felix Leiter) y Lashana Lynch (Nomi). De igual modo, destaca en el elenco Rami Malek (Bohemian Rhapsody, Mr. Robot), Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Ana de Armas, Rory Kinnear, Dali Benssalah, Billy Magnussen, David Dencik y Lashana Lynch.

La nueva entrega de la exitosa saga cuenta con la dirección de Cary Joji Fukunaga, y llegará a las pantallas el 9 de abril de 2020.

On set with #Bond25: Jamaica.

Check out director Cary Fukunaga, Daniel Craig (James Bond #007), @jfreewright (Felix Leiter) and @LashanaLynch (Nomi) in this behind the scenes look at our recent Caribbean filming. Watch the full video at https://t.co/1JH3zpzGuv pic.twitter.com/cIo5iMzVoN

— James Bond (@007) June 25, 2019