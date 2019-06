Restricción horaria a menores genera opiniones contrapuestas en expertos

Que los menores de 16 años no puedan salir a la calle entre las 00:00 y las 06:00 horas de la madrugada es el principal punto de la denominada restricción horaria que a algunos municipios de la Región Metropolitana y regiones quieren aplicar para reducir el consumo de alcohol y drogas en los niños y adolescentes, como también resguardar su seguridad.

No obstante, la medida que será consultada en este domingo 30 de junio en las comunas de Antofagasta, Quilpué, Colina, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén y La Florida, tiene opiniones a favor y en contra de expertos que se han dedicado a estudiar esta iniciativa que apunta a ser una ordenanza municipal que haga más responsables a los padres en el cuidado de sus hijos.

Uno de los detractores de esta iniciativa que planteó en un comienzo el jefe comunal de Quilpué, Mauricio Viñambres, es el presidente de Fundación Participa, Daniel Ibáñez, quien sostiene que algunos alcaldes han instalado esta idea fundándola como medida para prevenir el consumo de drogas y alcohol.

“Un toque de queda es de por sí una medida populista y no va al fondo del problema”, sentenció, añadiendo que “es inconstitucional, pues vulnera los derechos de los menores”.

Para Ibañez el hecho de que se haga una consulta no transforma la medida en democrática. “Acá existe vulneración de derechos y eso no tiene nada de democrático”.

Añadió que “en nuestro parecer, acá más bien hay una medida autoritaria, nostálgica de la dictadura, que algunos están queriendo disfrazar de democracia”, agregó.

Finalmente dijo que “sin duda estigmatiza a una parte de la población”. Esto, debido a que pone el foco en los jóvenes en lugar de hacerlo “donde yace el verdadero problema, que es el narcotráfico”.

Una opinión distinta a la del representante de Participa es la de la abogada y experta en políticas municipales, Andrea Camargo, quien sostiene que es la frase “toque de queda” con la que se ha denominado mediáticamente la medida, la que asusta a muchos.

“Algunos han dicho que es inconstitucional, pero eso no es así, porque son ordenanzas municipales y, además, se realizarán consultas. Si bien no se consultará a los menores, los padres son quienes tienen total responsabilidad sobre ellos, y esta medida no busca más que resguardar la propia seguridad de sus hijos”, explicó.

Además, hizo un llamado a darse cuenta del lado positivo. “Estamos hablando de niños menos de 16 años, quienes muchas veces están expuestos a los peligros de la noche por irresponsabilidades de los mayores, por lo mismo estamos hablando de una medida que solo pretende dar seguridad a su propio entorno, y no limitar su libertad”.

La profesional argumentó que “si está presidido de una consulta, no estamos hablando de medidas arbitrarias”.