Ministra Cubillos se reunirá con el Colegio de Profesores este miércoles

La ministra de Educación Marcela Cubillos llamó al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, para reunirse este miércoles en el Mineduc.

Así lo informó la secretaria de Estado a través de su cuenta de Twitter, quien escribió: “No permitiré que me sigan usando como excusa para no volver a trabajar a sus salas de clases. Hemos llamado a Mario Aguilar para decirle que lo esperamos mañana a primera hora en el Mineduc. Ahora veremos si el Colegio de Profesores tiene voluntad real de terminar con este paro”.

— Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) June 25, 2019