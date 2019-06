Lackington cuenta en qué hubiese gastado los 25 millones si ganaba “Masterchef”

Bárbara Lackington, de 19 años, fue una de las finalistas de la cuarta temporada de MasterChef Chile, junto a Giovanni Cárdenas y Camila Ruiz. Sin embargo, pese a que muchos la daban como favorita para quedarse con el primer lugar, quien se quedó con el trofeo y los 25 millones de pesos fue Ruiz.

En una foto que subió Bárbara a sus redes sociales, habló sobre su paso por el programa de cocina, destacando que se siente orgullosa por haber llegado a instancias finales.

“No sé si soy 2da o 3ra, porque no dijeron. Así que estoy aquí con la duda y subo esta foto con 50% actitud de 2do lugar y 50% actitud de 3er lugar. Lo único que tengo claro es que no fue el primero, y no gané un trofeo ni unas luquitas. Pero gané una familia gigantesca, que lo único que hacemos es darnos amor entre nosotros. Hasta un primo me encontré en esta travesía jajajaja. Así que estoy más que recontra feliz”, escribió en Instagram.

“Fin de este ciclo de MasterChef Chile, pero el primer paso de mi camino por la gastronomía”, agregó.

En la parte de los comentarios, un usuario le preguntó qué hubiese hecho con todo el dinero del premio.

“Hubiese puesto un pie para un departamento, para poder irme a vivir con una parte de mi familia para allá. Y seguir trabajando como siempre para mantenerme”, contestó la modelo.