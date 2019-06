Chahín responde a críticas: “Estamos preocupados en la solución de problemas”

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, respondió a las críticas que ha dado la oposición a su partido por haber firmado un acuerdo con el gobierno para destrabar en el plano legislativo la reforma tributaria.

Tras asistir a una reunión en el Palacio de La Moneda, el exdiputado aseguró que “nuestro partido está preocupado de hablarle al país, de resolverle los problemas a las pymes que quieren una tributación simplificada, a los adultos mayores que quieren rebajas en sus contribuciones, a las regiones y comunas que quieren más recursos, eso es lo que motiva hoy día a la DC”.

“Y para eso tenemos que conversar con todo el mundo, con el resto de la oposición, con el gobierno, con la sociedad civil, con los emprendedores, porque eso es lo que nos permite avanzar. La DC va a seguir haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios para que sucedan cosas en nuestro país, no para que nos estanquemos. Para que sucedan cosas positivas, para que podamos avanzar en la solución de los problemas”, añadió Chahín.

Además, el timonel de la DC respondió los dichos del presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, quien dijo estar esperanzado en que no todos los parlamentarios de la falange entregaran sus votos al sistema de integración de la reforma.

Ante ello, el exlegislador enfatizó que “mientras algunos están preocupados de la chimuchina, de las frases cuando saben que esas no tienen sustentos, nosotros estamos preocupados de discutir políticas públicas que tienen que ver con las principales preocupaciones de los chilenos”.

“A mí no me interesa entrar en una polémica con otros partidos, me interesa reafirmar el compromiso de la DC con los problemas concretos y tangibles de los ciudadanos”, argumentó Fuad Chahín.

Respecto al cumplimiento del acuerdo por parte de los parlamentarios, fue claro al señalar que “nosotros hemos firmado institucionalmente un acuerdo. A los diputados los representa el jefe de bancada y al partido, su presidente”.