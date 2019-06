Díaz afirma que el PS atraviesa una “lenta y trágica agonía” y Elizalde hace sus descargos

La crisis que vive el Partido Socialista tras realizarse las elecciones internas fue el tema de conversación principal de los programas “Estado Nacional” de TVN y “Mesa Central” de Canal 13.

En el primero de ellos estuvo el diputado Marcelo Díaz, de la lista de Maya Fernández, quien afirmó que el partido vive una “lenta y trágica agonía” y que una solución sería que Fernández encabeza la colectividad y no Elizalde, cuya lista ganó en la polémica votación.

“Jamás hemos dicho que es una elección fraudulenta, lo que hemos dicho es que no es irrelevante que haya un 46% en el primer escrutinio que no cuadre, no es irrelevante que no conozcamos las actas de escrutinio”, declaró el diputado.

Agregó que “esto le hace un enorme daño al partido”.

“Yo creo que el Partido Socialista debe reflexionar sobre quién es la persona, hombre o mujer, más habilitado para sacar al partido de esta crisis”, aseguró Díaz, agregando que “tengo la convicción de que no es Álvaro Elizalde, pero yo no soy miembro del comité central, no soy el que vota. Ni esta dirección, porque yo sé que esto es duro y fuerte, pero es así, pudiendo haber hecho más, no lo hicieron”.

ELIZALDE ACLARÓ DUDAS POR EL PORTONAZO QUE SUFRIÓ

A su vez, el senador Elizalde en “Mesa Central” evitó referirse a las críticas de Díaz, pero aclaró que “a la luz de los nuevos acontecimientos, creo que tenemos que tomar medidas adicionales, lo he dicho con toda claridad. (…) El Partido Socialista no está capturado en absoluto por el narcotráfico, eso significaría que las decisiones que se toman en órganos colectivos tienen algún tipo de influencia de este tipo de grupos delictivos, y eso no es así”.

Añadió que “cuestión distinta es que por dos fenómenos, la inflación de padrones y en segundo lugar el clientelismo, probablemente forman parte de nuestro padrón de militantes personas que no comparten nuestros valores y principios, por tanto, tenemos que realizar una auditoría que nos permita aclarar ese tema”.

Respecto a un reportaje que denunció que denunció irregularidades durante la votación en la comuna de San Ramón, con la participación de exmilitantes y repetición de domicilios asociados a narcotraficantes en el padrón, Elizalde señaló que “quiero transmitir a todos los socialistas que nos están viendo en sus casas que se han visto afectados por estos hechos, somos un partido de valores y de principios y nuestros militantes son honestos, y no les quepa duda que aquellos que se han apartado de aquello en lo cual nosotros creemos, van a tener que ser apartados del partido. En eso vamos a ser categóricos”.

Aclaró, además, que no está de acuerdo con la propuesta de Maya Fernández de realizar un congreso extraordinario para analizar la crisis.

Elizalde también se refirió a las dudas que se produjeron tras el portonazo que sufrió el pasado 6 de junio y especialmente por la cifra de un millón de pesos en efectivo que llevaba consigo.

“A mí en las redes sociales me han tratado pésimo, me pusieron una escopeta en la cabeza y un cuchillo en el cuello. Me podrían haber matado. Y efectivamente me robaron plata en efectivo. Esa plata viene de mi propia cuenta corriente, yo le hice un giro a mi jefe de gabinete por esa plata en efectivo, que lo cobró en un banco”, aclaró.

Añadió que “la plata eran $350.000 para pagar cuentas que yo pago en efectivo todos los meses, una plata que yo le contribuyo a mi madre todos los meses y mi hija iba a estar de cumpleaños y resulta que se fue a vivir sola y le quería también hacer un aporte. Entonces cuando mis hijos me dicen ‘papá en las redes sociales te están crucificando’, mi único patrimonio es mi honor”.