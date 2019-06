Exparticipante de “MasterChef”: “Va a ganar Bárbara, porque es rubia”

Valentina Ramos, popular exparticipante de la tercera temporada de“MasterChef“ de Canal 13, opinó sobre la actual edición del programa y se mostró muy crítica.

“Fue mala la selección (de los participantes). Son muy malos los concursantes; más farándula y menos cocina. Y supuestamente es MasterChef, donde ellos deberían tener los conocimientos básicos. A una la preparan, porque te hacen clases y, por lo que se ve, parece que los chiquillos no le pusieron ningún empeño”, señaló a Publimetro.

Sin embargo, una de las declaraciones que más llamó la atención fue sobre quién sería el ganador. Cree que ganará Bárbara Lackington, pero no por sus dotes de chef, sino porque es rubia.

“Mi favorita se fue, era Kaschka, una seca. Ahora, televisivamente, (MasterChef 4) lo va a ganar Bárbara, porque es rubia”, remarcó.

De igual modo, criticó a Chris Carpentier. “Me gustan los nuevos jueces, pero no me gusta Chris, me cae pésimo. Lo encuentro una persona petulante, no sé… es demasiado pesado, es demasiado prepotente. Venden todo bonito para la gente, pero cuando uno conoce al gallo, es una persona déspota y pesada. Con la chef Fernanda creo que pasa lo mismo que con Sergi Arola, él se veía súper pesado, pero al final era un amor de persona”, precisó Ramos.

En tanto, otra que se refirió a la actual temporada, fue la cantante y cocinera Pachara Poonsawat, quien brilló en la pasada edición del programa. Dijo que también apuesta que ganará Bárbara, pero no por los motivos que precisó Valentina.

“Yo quiero que gane Bárbara, soy su fan. Creo que el nivel está muy parejo, pero quiero apoyarla porque valoro mucho su sinceridad, entiendo que está en un juego y que cuando puede, ayuda a sus amigos, pero sabe que es una competencia. Además valoro su sinceridad; lo que ella es, lo muestra. Y por último, creo que no es necesario que gane una persona de bajos recursos. De todas formas, voy full porque gane una mujer”, puntualizó.