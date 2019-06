Corte anuló ordenanza municipal de Lavín que prohibía fumar en plazas de Las Condes

Un revés judicial sufrió este viernes el alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago anuló la ordenanza municipal que prohibía fumar en plazas y parques y que estaba vigente desde el 1 de noviembre pasado.

La ordenanza estipulaba multas de hasta $237 mil a quien la infringía.

“La municipalidad recurrida afecta el derecho de igualdad ante la ley, al establecer diferencias para el uso de bienes nacionales de uso público, al margen de la ley, dando un trato diverso a personas en la misma situación, desde que en las plazas de la comuna de Las Condes, aquellos que fuman -como el recurrente- no pueden hacerlo en circunstancias que en otras comunas del país no rige tal prohibición, dando así un trato diverso a personas en una misma situación”, señaló el fallo de la Corte.

“Al momento de resolver esta Corte no puede obviar, que en la discusión de los proyectos se escuchó a autoridades del Ministerio de Salud, de las facultades de medicina, y actores involucrados en el mercado, advirtiéndose que se trató de un proyecto polémico donde se buscó compatibilizar el derecho de las personas no fumadoras a tener un ambiente libre de humo de tabaco, versus el derecho de las personas que -no obstante el conocimiento de la situación y sus efectos no sólo en ellos sino que en los demás- han decidido fumar fuera de su casa, apareciendo que la opción legislativa reconoce el derecho a fumar de quienes quieren hacerlo en espacios abiertos, adoptando normas que potencien cambios conductuales que permitan avanzar cada vez más en la disminución de los niveles de consumo del tabaco”, agregó el tribunal de alzada.

EL ALCALDE APELARÁ A LA CORTE SUPREMA

Joaquín Lavín, a través de su cuenta de Twitter, lamentó la decisión de la Corte de Apelación e informó que apelará al falló.

“Lamento el rechazo de la Corte de Apelaciones a nuestra ordenanza. Lo lamento especialmente por las mamás que van a las plazas con niños chicos, por los deportistas, por los adultos mayores, que no quieren aspirar humo de cigarros que no fuman. Pero apelaremos a la Suprema”, expresó.

Agregó que “lo nuestro no es prohibición. Es una separación de espacios. Se puede fumar en veredas, pero no adentro de la plaza. Y en los parques se establecieron zonas especiales. Ojalá la Corte Suprema nos permita ponernos al nivel de las ciudades modernas y amigables con medio ambiente”.

El alcalde aclaró que “en todo caso, mientras apelamos y resuelve la Corte Suprema, la ordenanza sigue vigente”.

