Pancho Saavedra publicó fotos de accidente que casi le cuesta la vida

Esto ocurrió en #AltoBioBio y fue sin duda lo más difícil que hemos vivido en estos 7 años haciendo el programa, la muerte susurrando en tus oídos ha sido lo más difícil de hacer. Lo importante compartir las experiencias, todos los deportes extremos implican un riesgo, nosotros lo corrimos, hicimos rafting con una empresa certificada pero el rio mostró su furia. Sin duda ha sido la experiencia más difícil de enfrentar, cuando escuchas que tú compañero, que no sabe nadar @davidfractal cae al río se te hiela la sangre. Lo principal es que esto puede suceder y uno debe estar preparado. Este capítulo de #lugaresquehablan2019 nos hizo aprender, vamos a seguir haciendo esto y más por que no podemos vivir la vida cagados de susto, amo mi trabajo y amo poder entregarles a ustedes imágenes increíbles de nuestro bello País ❤️🇨🇱