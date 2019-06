Famoso DJ francés falleció tras caer de un edificio

El destacado DJ francés de 50 años, Philippe Cerboneschi, internacionalmente conocido como Zdar y miembro del dúo de música electrónica Cassius, falleció en París tras caer accidentalmente de un edificio.

Según Le Monde, el músico se precipitó de manera accidental al vacío desde el balcón de un piso alto de un edificio. Se desconocen mayores detalles al respecto.

Zdar era un nombre clave de la escena electrónica francesa desde la década de los 90, más conocida como la French Touch, y junto a Hubert Blanc-Francard “Boom bass”, formó en 1996 el dúo Cassius, que sacó su primer álbum en 1999. Alcanzó un prestigio importante con el tiempo y también realizó colaboraciones famosas, una de ellas con la banda Franz Ferdinand.

De hecho, Alex Kapranos, líder del grupo, mostró en Twitter su tristeza por la noticia.

“Totalmente devastado por la pérdida de mi amigo Philippe Zdar. No puedo realmente procesarlo en este momento. Sólo me encuentro fatal“, escribió en Twitter.

Can’t really process it at the moment. Just feel awful.

Totally devastated by the loss of my friend Phillipe Zdar.

Awful news about Phillipe Zdar, what an unbelievably lovely man with an incredible legacy. I was mesmerized by this record as a 15 year old https://t.co/H79OZ19Nxq

— Calvin Harris (@CalvinHarris) June 20, 2019