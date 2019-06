Cornershop confirmó que se cayó su compra por parte de Walmart

La adquisición de la startups chilena Cornershop -plataforma para realizar compras online- por parte de la empresa estadounidense de retail Walmart se había calificado como el negocio del año. La transacción fue dada a conocer en septiembre pasado por US$225 millones.

Sin embargo, la venta se cayó, luego que Comisión Federal de Competencia Económica de México (Cofece) no aprobó el negocio. A pesar de que se intentó revertir la situación, el gigante del retail estadounidense tomó la decisión de no insistir con la compra, lo que le fue informado a los socios fundadores de Cornershop.

Uno de ellos, Oskar Hjertonsson, ratificó la noticia y expresó a través de su cuenta de Twitter que: “Confirmo que nuestra adquisición con Walmart no va por decisión de los reguladores mexicanos. Respetamos su decisión y de allí no hubo vuelta atrás”.

El socio fundador manifestó que “este último año ha sido muy bueno. Hemos multiplicado varias veces el negocio y cientos de nuevas tiendas han ingresado a Cornershop”.

“El equipo de Cornershop está bien. Más que bien. Es impresionante. Si fuéramos un equipo de fútbol, le ganaríamos la final del mundial a Brasil 10-0”, agregó.

Hjertonsson concluyó diciendo que “agradezco el esfuerzo de toda la gente que nos apoyó en este intento fallido de M&A, desde nuestro equipo interno, hasta los millones de abogados y contadores, y obviamente agradezco el esfuerzo de Walmart, en EEUU, México y Chile”.

5) ¿Ahora qué? Keep calm and order even more avocados!

— Oskar Hjertonsson (@ohjertonsson) June 20, 2019