Daniel Alcaíno anuncia regreso de Yerko Puchento

El actor Daniel Alcaíno ha tenido importantes trabajos en series y teleseries, pero sin duda su fama alcanzó un peak con su personaje humorístico “Yerko Puchento“, sobre todo en el programa “Vértigo”.

En cuanto a ello, este año Canal 13 decidió no hacer una nueva temporada del espacio nocturno, por lo que el comediante no aparecería más en pantalla, a lo que se le suma el despido del guionista encargado de Yerko, Jorge López.

No obstante, el personaje no desapareció y debido a que no aparecerá en pantalla, Daniel Alcaíno optó por realizar shows.

En entrevista con La Tercera, aseguró que Yerko es “la voz de los sin voz” y que hoy hay mucho qué decir. “Sabemos que muchos medios de comunicación no dicen lo que hay que decir, no muestran lo que hay que mostrar“, enfatizó.

“Yo creo que hoy día, que estamos sin canal, sin línea editorial, somos un peligro público, así es que estamos preparando el próximo atentado para mediados de julio en algún teatro que pronto avisaremos“, agregó.