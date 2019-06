Actor que interpretó a “Danny Torrance” en “El Resplandor” reflexiona sobre secuela de la película

La película “El Resplandor” (1980) de Stanley Kubrick se ha convertido con el paso del tiempo en un verdadero clásico del cine de terror. Los geniales detalles que incluyó el director británico en cada una de las escenas, como asimismo las brillantes actuaciones de Shelley Duval, Jack Nicholson y Danny Lloyd quedaron para siempre en la retina de los amantes del séptimo arte.

Lloyd fue quien interpretó a “Danny Torrance“, el niño con poderes paranormales que ve cómo su padre se vuelve loco mientras cuida el Hotel Overlook (ubicado en las montañas de Colorado). El actor, quien únicamente fue parte de otras dos películas -en 1981 y 1982- para dedicarse por completo a sus estudios, hoy en día tiene 46 años y es profesor.

Esta vez el docente fue entrevistado por The Hollywood Reporter para conocer su opinión respecto al trailer de “Doctor Sleep”, secuela de “El Resplandor” que tendrá a Ewan McGregor interpretando a la versión adulta de Danny Torrance, y que se estrenará en noviembre de este año.

“Tiene muy buena pinta. Tenía curiosidad por la fina línea por la que han tenido que caminar con Stephen King y Stanley Kubrick. Parece que han encontrado una forma de rendir tributo a ambos”, señaló en diálogo con The Hollywood Reporter.

En la sinopsis, se ve a Torrance visitando el Hotel Overlook donde ocurrieron los hechos de “El Resplandor”.

“Quería que interpretase que tenía miedo, pero no quería que me asustase de nada. Había días en los que no se me permitía entrar en el set por cosas que rodaban”, contó sobre su experiencia con el director Stanley Kubrick.