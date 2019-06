RN valora el cambio de gabinete: “Los que llegan tienen muchísimos méritos”

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, se refirió al cambio de gabinete realizado por Sebastián Piñera, instancia en la que aprovechó para respaldar totalmente la decisión tomada por el Mandatario.

Tras asistir a la ceremonia de cambio de gabinete, Desbordes afirmó que “hemos dicho desde el minuto uno que íbamos a apoyar los cambios que decidiera. El Presidente ha hecho ajustes importantes, creo que son muy relevantes en cantidad de cartera y creo que las personas que llegan al gabinete tienen muchísimos méritos”.

“Son cambios que eran necesarios en opinión del Presidente, por lo tanto nos cuadramos absolutamente con eso”, añadió Desbordes, quien desistió de hacer un análisis sobre las autoridades que salieron del gabinete.

Por otro lado, Desbordes destacó que los ministros integrantes del comité político (Ministerio del Interior, Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia) se mantuvieran en sus puestos.

Sobre ello, el timonel de RN dijo que “mi humilde opinión ha sido siempre que el comité político está funcionando bien. Veo al ministro Blumel empoderado, trabajando bien en el Congreso. Veo a Cecilia (Pérez) haciendo bien su trabajo como vocera en un momento bien difícil. Andrés Chadwick dirigiendo, no sólo las reformas institucionales, sino que bien también en el Ministerio del Interior”.

“Lo he dicho varias veces y creo que el comité político está funcionando bien. Me alegra la decisión del presidente de mantener el comité”, concluyó Desbordes, quien le restó importancia a ser el único presidente de los partidos de Chile Vamos en estar en la ceremonia, argumentando que los otros timoneles estaban fuera de Santiago y que por logística no pudieron asistir.