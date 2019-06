Diputado Venegas y acusación contra ministra Cubillos: “Me enteré por la prensa”

El diputado Mario Venegas (DC), tomó distancia respecto de la posible acusación constitucional que evalúa el Partido Socialista (PS) en contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por incumplimiento de leyes aprobadas en el Gobierno pasado.

“Me enteré por la prensa de que el Partido Socialista está evaluando la presentación de una acusación constitucional, no tenemos más antecedentes, no se ha conversado”, señaló el integrante de la comisión de Educación de la Cámara, al término de una sesión de la instancia con dirigentes de los profesores.

El parlamentario demócrata cristiano indicó que frente a esta decisión del PS, “lo único responsable que nos queda es mirar con seriedad cuáles son los fundamentos jurídicos para hacer una acusación constitucional y que no termine en un fracaso”.

A la vez, insistió en que los legisladores socialistas “están en su legítimo derecho de analizar una acusación constitucional, pero el punto es delicado, ya que una acusación constitucional presupone la adhesión de todos para que tenga éxito”.

“Por ahora no hay opinión porque no tenemos los elementos y los fundamentos jurídicos para evaluar una decisión como esta, que implica la destitución de un ministro”, concluyó Venegas.