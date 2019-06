Alessandri: “Es bastante frustrante que el centro de alumnos le haga el juego a los anarquitas”

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, tras solicitar el desalojo del Instituto Nacional, afirmó que existe un grupo de alumnos que “buscan destruir la educación pública”.

En entrevista con radio Agricultura, Alessandri dijo que luego de que la municipalidad dio respuesta al petitorio de los estudiantes, estos “finalmente optaron por tomarse el establecimiento, rompiendo puertas, destruyendo baños, asaltando el comedor y la cocina”.

“Es bastante frustrante ver que el centro de alumnos le haga el juego a los anarquitas, que no quieren que haya clases en el colegio”, agregó.

Sobre algunas de las peticiones de los alumnos, el alcalde señaló que “no es responsabilidad del sostenedor que no se vea en la sala (del Congreso) el proyecto de Admisión Justa, o no al (tratado ) TPP-11, o derogar una ley como Aula Segura. Que tomen pasajes a Valparaíso le respondí, porque eso no es resorte mío“.

El jefe comunal reiteró sus dichos de que en el Instituto Nacional existen “manzanas podridas” y “los tenemos totalmente identificados. Y esos apoderados no merecen ser apoderados del Instituto, y algunos profesores también. Estamos viendo la forma de poder cambiarlos, respetando el Estatuto Docente y todas las garantías laborales que ellos tienen”.

“Aquí hay un grupo de alumnos que no quiere estudiar, y si no quieren estudiar, que no sean alumnos del Instituto Nacional”, remarcó.