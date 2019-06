Kenita Larraín denunció a vecino por matar a su gato Simba

View this post on Instagram

Siempre estás en mi corazón Simba hermoso… fue horrible la forma en que te asesinaron… siempre serás parte de nuestra familia! aún lloramos tu partida…. aunque la justicia terrenal no ha funcionado hasta ahora… sé que existe una justicia Divina…yo por mi parte, trabajaré para movilizar nuestras conciencias para aprender a proteger a todos los seres vivos en nuestro planeta… y alejar para siempre la violencia. #animalslover #animalovers #amor