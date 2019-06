Fernández y demora en resultados de elecciones del PS: “Transparencia es fundamental”

La diputada y aspirante a la presidencia del Partido Socialista, Maya Fernández, sostuvo que el controvertido proceso eleccionario interno -del 26 de mayo pasado- ha provocado un daño a la colectividad.

“Que a dos semanas no conozcamos los resultados no nos alegra”, fue una de las frases que lanzó la parlamentaria socialista al referirse a las elecciones de su colectividad celebradas hace 16 días y que aún no tiene resultados oficiales.

Fernández indicó que una de las formas de salir de esta compleja situación es la transparencia.

“Creemos que la transparencia es fundamental para enfrentar esta situación que ha dañado al partido”, indicó.

La parlamentaria sostuvo que una vez que se constituya el comité central, este procederá a elegir a la próxima dirección, pidiendo que se genere una discusión libre y consciente sobre el rol que debe jugar el PS en los próximos eventos políticos que tendrá el país.

Asimismo, dijo que el PS requiere de una conducción distinta a la que está llevando hasta ahora el senador Álvaro Elizalde.

“Estimamos que es necesario ofrecer una alternativa de conducción diferente para nuestro partido que reponga la capacidad de propuesta política”, remarcó.