Diego Muñoz se querelló contra doctor que lo auxilió tras grave accidente

Han pasado tres meses desde el accidente en moto que protagonizó el actor, Diego Muñoz, y del que se salvó de milagro. No obstante, el hecho está lejos de quedar en el pasado.

Esto porque el intérprete interpuso una querella en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra el médico cirujano Miguel Ángel Cuevas Toro por cuasidelito de lesiones graves.

Según el texto de la acción legal, al que diario La Cuarta pudo acceder, “al llegar al cruce de las calles Avenida Presidente Riesco con Cristal de Abelli, (Muñoz) se percata que el automóvil conducido por el querellado, marca Porsche, color blanco, que permanecía detenido en sentido contrario y en su pista, decide intempestivamente continuar su maniobra de viraje hacia la izquierda, con la finalidad de continuar su desplazamiento en dirección a Cristal de Abelli”.

“Esta maniobra -absolutamente arriesgada, negligente y carente de toda preferencia vial para ejecutarla- provocó la obstrucción de la normal circulación de nuestro representado, quien para evitar el inminente accidente realiza una maniobra evasiva hacia la derecha, chocando en el mismo acto con la línea de solera emplazada al costado derecho de la vía, volcando hacia el suelo y resultando gravemente lesionado”, agrega.

El informe de la SIAT de Carabineros determinó que el profesional, quien prestó los primeros auxilios a Muñoz tras el accidente fue el causante del hecho.

“Para Diego fue muy fuerte darse cuenta de que la persona que le ayudó ese día era la misma persona que había producido el accidente, pero no tenía la relación de eso, sino que lo supo después. Mucho después”, explicó su abogado Miguel Schurmann.

Según el defensor, el hecho de que el médico le prestara auxilio no fue una acción meritoria, sino que, “cuando uno causa un accidente, tiene el deber legal de quedarse en el lugar, no puede irse. Por eso, en cuanto el doctor se quedó y no se fue, simplemente no cometió un segundo delito”.

En tanto, el actor precisó que “sentí que había un error, ya que la persona que provocó el accidente no me salvó la vida. Si bien él se acercó a ayudar, también quería sacarme el casco, algo que podría haber sido fatal. A mí la persona que realmente me salvó la vida fue Piero Picasso. Un motociclista que iba detrás mío, que vio todo, y se bajó a ayudar”.

“Él guardó mis cosas, ubicó a mi señora, llamó por teléfono a mi hermano mientras yo me iba quedando sin aire. Tuvo incluso que impedir que este doctor me sacara el casco (…) Él omitió información importante en su declaración y sólo espero que la justicia haga su trabajo”, añadió Muñoz.