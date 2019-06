Reforma tributaria: Hacienda retiró indicación que creaba comisión antielusión

Luego de que la oposición anunció el rechazo a la propuesta del Gobierno que creaba una comisión antielusión, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, retiró todas las indicaciones transitorias del proyecto de modernización tributaria que tenían que ver con la mencionada comisión.

Tras el retiro de las indicaciones, los diputados DC de la Comisión de Hacienda, José Miguel Ortiz y Pablo Lorenzini, señalaron que “esta era la única opción que le quedaba al Gobierno, porque ya habíamos anticipado el rechazo a la creación de una comisión antielusión”.

En esa línea, el diputado Ortiz explicó que “la comisión antielusión no iba tener el respaldo de los diputados de oposición, se lo dijimos con firmeza al ministro Larraín, veíamos serios problemas con las indagaciones que se tenían que realizar, e incluso conflicto de interés de quienes podían conformarla. Además, no queremos quitarle ninguna atribución ni potestad al Servicio de Impuestos Internos”.

Asimismo, Lorenzini precisó que “al fin vemos que el Ejecutivo está entendiendo que no va contar con nuestros votos para beneficiar a las grandes empresas que quieren eludir. Se lo dijimos, vamos a rechazar todos los transitorios que crean esa comisión, que lo único que hace es generar más burocracia, meter a terceros y quitarle facultades al Servicio de Impuestos Internos”.

Junto con rechazar la creación de la comisión antielusión propuesta por el Ejecutivo, la comisión analizó algunas alternativas, una de ellas, la propuesta del diputado José Miguel Ortiz sobre la creación de un comité antielusión,

Planteó que sea conformada por subdirectores administrativos y otros expertos, con el objetivo “justamente de evitar que el Servicio de Impuestos Internos, al que siempre hemos defendido, pierda las facultades que ya tiene”.

Al respecto, el diputado Lorenzini aseguró que “no es necesario crear una instancia nueva. Ya existen el Servicio de Impuestos Internos, el Consejo para la Defensa del Contribuyente, los tribunales tributarios, no es necesario crear una comisión con gente externa, meter a terceros en estos cargos, por designaciones, porque son ex autoridades que todos sabemos muchos de ellos terminan asesorando a grandes empresas”.

En la sesión anterior de la Comisión de Hacienda, los propios titulares de la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de la Defensa de Libre Competencia, la Comisión para el Mercado Financiero, que integrarían la instancia antielusión, manifestaron sus aprensiones de conformarla.