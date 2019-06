Van Rysselberghe explica qué quiso decir con “patipelados”: “No esperaba que se generara esta polémica”

Timonel de la UDI se refirió a su declaración en la región del Biobío donde participó en la presentación del plan habitacional para la zona, que encabezó el Mandatario. “A lo mejor no es la mejor palabra; lo reconozco, pero a lo que yo me refería (…) es que hay gente que se ampara en el anonimato, las masas, muchos a cara cubierta, como enmascarados, incluso a través de las redes sociales, con nombres falsos, para insultar, para agredir y para incluso agredir físicamente”.

“La verdad es que no esperaba que se generara esta polémica”, dijo este miércoles la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, cuando explicó su reclamo contra los “patipelados” que insultan a los parlamentarios, lo que encendió las redes sociales.

Durante la visita que realizó este miércoles el Presidente Piñera a la región del Biobío, la senadora por la zona conversó con la prensa y agradeció la oportunidad para “aclarar” sus expresiones que, según admitió, no fueron del todo acertadas.

En entrevista con 24 horas la parlamentaria se refirió a la propuesta sobre la reducción de la dieta parlamentaria, advirtiendo que si se actúa con “populismo y demagogia” se puede afectar el nivel de la política. Remarcó también que con remuneraciones que son “costos alternativos al valor del mercado, de verdad va a ser difícil encontrar gente buena que se dedique a la política”. Fue en ese momento que agregó la polémica frase.

En esta jornada sostuvo que “a lo mejor no es la mejor palabra; lo reconozco, pero a lo que yo me refería, y les agradezco la posibilidad de poder aclararlo, es a que hay gente –y eso es cierto- que se ampara en el anonimato, las masas, muchos a cara cubierta, como enmascarados, incluso a través de las redes sociales, con nombres falsos, para insultar, para agredir y para incluso agredir físicamente. A mí me ha pasado”, consignó Cooperativa.

“Creo que esas personas, particularmente personas que usan la violencia tanto verbal como física para manifestar una posición política contraria, no merecen ningún tipo de respeto, independientemente de sus estudios, de su clase social; por lo menos de mi parte”, declamó.

Van Rysselberghe indicó que sus palabras las “trataron de tergiversar para poder generar una polémica artificial”.

“Claramente lo que dije se refería a eso, a las personas que usan el anonimato, las masas, que son encapuchados en las redes sociales para agredir muchas veces con cosas que son mentira”, apuntó.