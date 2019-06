La enfermedad que afecta a María José Quintanilla y que la dejará un tiempo fuera de la TV

La cantante María José Quintanilla estará ausente durante un tiempo del matinal “Mucho Gusto” de Mega. Todo por una enfermedad: la peste cristal.

Sus compañeros se contactaron telefónicamente con ella y en pleno programa entregó detalles de su condición, destacando que el virus lo tiene desde hace dos semanas.

“Recién ahora me aparecieron los síntomas. Fui justo a la casa de la Diana (el pasado fin de semana), y pensé que era una alergia. De hecho, todas las chiquillas me revisaron en una pieza. Me vieron la guatita y la espalda, y ahí llegaron a la conclusión que era peste cristal”, señaló la panelista.

La última vez que la exchica Rojo compartió con sus compañeros fue en la fiesta de bienvenida que le hicieron a la conductora Diana Bolocco. Después de eso comenzó a sentirse mal.

“Yo dije ‘esas son enfermedades de niña’, pero aquí estoy, tengo manchas donde nunca pensé que tendría, y me pica donde nunca pensé que me picaría”, recalcó.

De igual modo, la cantante aseguró que existen muchos mitos sobre esta enfermedad, pero lo único que hace es tratar de no rascarse, porque eso es lo que hace mal.