Girardi pide emergencia sanitaria por colapso de hospitales públicos

El senador PPD Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado, llamó este martes al Gobierno a declarar una “emergencia sanitaria para todos los hospitales que están atendiendo en camillas y que no pueden cumplir su mandato (de atención) tanto en las urgencia como en las hospitalizaciones”.

La solicitud del parlamentario se enmarca en las movilizaciones que este martes realizaron los trabajadores del Hospital San José protestando porque deben atender “900 pacientes en un recinto que es para 400” lo que ha implicado hacer “hospitalizaciones en camillas y sillas plásticas”.

Girardi dijo que “estamos ante una catástrofe del punto de vista de los recursos con los que cuenta el sistema público y eso es lo que debe ser abordado de manera prioritaria”.

Para el senador “la situación del San José no es aislada y ocurre en muchos hospitales de la Región Metropolitana y del país y se debe a un colapso por mala gestión a causa de la falta de recursos que les impide garantizar el derecho a la salud de la población”.

Y agregó que “el San José no tiene especialistas críticos, no tiene reumatólogo, los diabetólogos casi no existen. En el Sotero del Río una persona puede llegar a las 8 de la mañana y estar hasta las 5 de la tarde solo para que le den un remedio. El Hospital Félix Bulnes no tiene ningún cardiólogo, ni uno solo para un millón de personas que atiende. Recibí denuncias de personas que estuvieron 24 horas esperando atención en la Posta Central porque no hay camas ni médicos”.

“Es decir, los hospitales son instituciones que cuentan con infraestructura, pero sin recursos, no tienen especialistas, personas que dispensen los medicamentos, no tienen medicamentos, ni camas y las urgencias están totalmente colapsadas”, remarcó.

MAYOR PRESUPUESTO

Para el parlamentario “esto se resuelve con un mayor presupuesto para salud porque que hoy día no alcanza para cubrir las necesidades de la población, y recuperando los especialistas para la salud pública, especialmente en los consultorios para que tengan capacidad resolutiva y no deban llegar a los hospitales donde produce el colapso”.

Girardi reconoció que “esta situación no es responsabilidad solo de este gobierno, pero el Ejecutivo acaba de enviar una ley de isapres totalmente insuficiente, que no les toca un pelo de la cola, y que es sólo un maquillaje con algunos retoques para que puedan seguir abusando porque no resuelve los problemas de verdad”.

Y agregó “nosotros hemos señalado que la prioridad debe ser el sistema público de salud que atiende a 14 millones de personas, entre ellos los más carenciados y más enfermos. Por eso creemos que se debiera establecer una emergencia sanitaria para hospitales donde los pacientes están siendo atendidos en condiciones infrahumanas”.