Patricia Maldonado confirmó despido de Argandoña de “Bienvenidos”

La panelista de Mucho Gusto, Patricia Maldonado, reveló que fue ella quien le dio la noticia a Raquel Argandoña de su despido del matinal Bienvenidos de Canal 13.

La opinóloga, colega de la exmodelo en el programa Sin Límite de Radio Agricultura, habló sobre el tema, y contó que se enteró de todo a través de un llamado telefónico que recibió el fin de semana.

“Cuando recibo la llamada, me llama una amiga y me pregunta si estoy bien. Me asusté ene. Pensé que iba a ser algo mío. En qué lío me metí“, señaló.

Maldonado afirmó que al principio pensó que “era mentira”, pero que habían “señales” que confirmaban la medida tomada por la jefatura del programa.

Sobre el paso de su amiga por el matinal conducido por Tonka Tomicic y Martín Cárcamo, la cantante afirmó que “en ese panel no había ninguna relación de amistad”, agregando que de haberlo sabido antes “le habría dicho ven para acá, esto te va a pasar”.

Los motivos de la desvinculación no están claros, pero al parecer podrían estar ligados con la compleja relación con Javier Urrutia, director ejecutivo del canal.