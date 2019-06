Fiscal Arias: sumario está basado “en mentiras y denuncias falsas”

Abogado defensor, Roberto Garrido, no descartó querellas por injurias y calumnias por este caso. “Se corrobora con los antecedentes de la investigación que las denuncias en contra de mi representado corresponden a la de dos subalternos, que, en definitiva, lo que han hecho es injuriar y calumniar a mi representado sin base alguna”, añadió.

El suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, sostuvo que el sumario del que está siendo objeto está basado en “mentiras y denuncias falsas“, no descartando interponer querellas por los delitos de injurias y calumnias.

Arias realizó estas declaraciones tras declarar por poco más de cuatro horas ante el persecutor Alberto Ayala, quien está a cargo del proceso administrativo al interior del Ministerio Público, luego de las denuncias por eventuales irregularidades realizadas por el suspendidos fiscal y que fueron hechas por su subalterno, Sergio Moya, fiscal jefe de alta complejidad en Rancagua.

“Esto se basa en mentiras, en denuncias falsas“, dijo el fiscal a la salida de su extensa declaración, agregando que una vez tuvieron acceso a los antecedentes de los que se le acusa, quedó establecido que todo es una falacia.

“Los antecedentes desarrollados por el fiscal administrativo, al cual hemos tenido acceso, han corroborado precisamente aquello. Se ha corroborado en la comparación de las denuncias falsas con otros antecedentes de la investigación como, por ejemplo, las declaraciones de otras personas“, expresó el suspendido fiscal.

Por su parte, su abogado defensor, Roberto Garrido, no descartó eventuales querellas por injurias y calumnias por este caso.

“Se corrobora con los antecedentes de la investigación que las denuncias en contra de mi representado corresponden a la de dos subalternos, que, en definitiva, lo que han hecho es injuriar y calumniar a mi representado sin base alguna”, dijo el profesional.

Consultado Arias si dejará su cargo el Ministerio Público, respondió que no está atado a ningún tipo empleo.

“Yo nunca he sido un sujeto que esté apegado a un cargo público, siempre lo he señalado, siempre estuve dispuesto a dejar de ser fiscal al día siguiente y eso me da una independencia absoluta respecto de cualquier decisión que tenga que tomar”, subrayó.