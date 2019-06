Cuenta Pública: Piñera anuncia Reforma Constitucional que reducirá número de legisladores y limitará su reelección

Cuando los relojes marcaban las 20:36 en punto, el Presidente Sebastián Piñera inició este sábado su Cuenta Pública, de su segunda administración, ante el Congreso Pleno, en Valparaíso. Por primera vez, el mensaje presidencial, que se prolongó por dos horas, fue en horario prime.

Tras tomarse la foto oficial con su gabinete en el Cerro Castillo, el Mandatario se trasladó en un auto descapotable hasta la sede del Congreso. El único secretario de Estado que no apareció en la foto fue el de Economía, José Ramón Valente, ya que se encontraba en la Comisión de Economía del Senado donde la tarde de esta jornada se aprobó la ley corta para enmendar error en norma de Pago a 30 días.

“¿Qué hemos hecho en estos 15 meses?”, partió preguntando el Presidente al inicio de su discurso en el cual hizo un balance de su gestión y trazó su hoja de ruta. El primer tema en el que se centró fue el fortalecimiento de la seguridad, luego repasó las reformas más importantes que ha impulsado y aprovechó de hacer un llamado a los parlamentarios para que aprueben la Reforma de Pensiones.

Cuando llevaba más de una hora de alocución, el Mandatario anunció una Reforma Constitucional que reducirá a 120 el número de diputados y a 40 el número de senadores. Piñera hizo hincapié en que se pondrá límites a la reelecciones de senadores, diputados y alcaldes “para oxigenar nuestra política y dar más oportunidades de participación ciudadana a todos nuestros compatriotas”.

Otro de los anuncios fue licitaciones para construir el tren rápido de pasajeros y carga entre Santiago, Valparaíso y San Antonio. También destacó un tren que una Santiago con el aeropuerto internacional.

AVANCES EN SEGURIDAD

El Mandatario inició su discurso expresando “nuestra profunda solidaridad y apoyo a los habitantes de Los Ángeles, Talcahuano y Concepción, que en estos días han sufrido los embates de la naturaleza”.

Luego, destacó los avances en seguridad, donde señaló el Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana, el programa Calle Segura, la modernización de Carabineros y la PDI y el despliegue de más policías y más recursos para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Esto ha permitido un descenso de los índices de victimización, apuntó.

También resaltó la creación de la Red Clase Media Protegida, que agrupa 70 medidas concretas para apoyar y proteger a este sector de la sociedad y crea nuevos beneficios, como mejores oportunidades de empleo, un seguro catastrófico de salud, un seguro y subsidio para adultos mayores no valentes, un sistema más eficaz y solidario de financiamiento de la educación superior, un mayor subsidio para viviendas y un sistema de apoyo a víctimas de la delincuencia.

“Cuando nuestra clase media deba enfrentar estos accidentes o días lluviosos en el ciclo de la vida, sepa que no estarán solos y que una mano solidaria del Estado los protegerá y ayudará a levantarse y volver a caminar”, subrayó.

El Jefe de Estado destacó el sólido crecimiento de la economía, que triplicó su expansión el año pasado y creó 155 mil nuevos empleos de calidad y 130 mil empresas. Para este año, resaltó que Chile crecerá hasta 3,5%, liderando la expansión de la región, y creará otros 150 mil nuevos puestos de trabajo.

“No hay mejor política laboral que el pleno empleo, no hay mejor política de desarrollo que el crecimiento económico, no hay nada más progresista que el desarrollo, ni nada más retrógrado que el estancamiento”, enfatizó.

FORTALECER CALIDAD DE LA POLÍTICA

Más adelante, el Presidente convocó a un nuevo acuerdo nacional para mejorar y fortalecer la calidad de la política y las instituciones republicanas y detalló un proyecto de Reforma Constitucional para reducir a 120 el número de diputados y a 40 el número de senadores y para poner límites a las reelecciones de parlamentarios y alcaldes, “para oxigenar nuestra política, permitir una mayor renovación y dar más oportunidades de participación ciudadana a nuestros compatriotas”.

“Hoy apelo a la colaboración de nuestros parlamentarios para poner el bien de Chile por sobre los intereses personales y partidarios. El Ejecutivo y el Congreso no están para enfrentarse ciegamente, sino para colaborar en beneficio de todos los chilenos y trabajar juntos para recuperar las confianzas de nuestros compatriotas”, remarcó.

Además, destacó un plan de infraestructura por US$20.000 millones para el periodo 2018-2022, que incluye nuevos servicios de trenes, puertos, carreteras y transporte púbico, e inversiones mineras por US$65.000 millones hasta 2027.

Anunció que el Ministerio de Obras Publicas declaró de interés público los proyectos para construir los tan anhelados trenes de pasajeros y carga que conectarán Santiago con los puertos de Valparaíso y San Antonio y que se está avanzando en una licitación internacional. Este proyecto se sumaría al recientemente anunciado tren Santiago – Malloco – Melipilla, y al Santiago – Batuco – Til Til, en proceso de evaluación ambiental.

En seguridad, anunció una modernización del Sistema Procesal Penal y Código Penal, restringiendo las libertades provisionales en caso de delitos graves o reincidencias, incorporando nuevos delitos y adecuando las penas a su gravedad.

La crisis que afecta a Venezuela no estuvo ausente de su discurso. “Venezuela tiene hoy una dictadura corrupta e incompetente”, remarcó.

Piñera cerró su Cuenta Pública al Congreso con un llamado a la unidad nacional.

“El alma de Chile está hecha de unidad, esfuerzo, solidaridad, perseverancia, sacrificio, temple, sobriedad y valentía. Por eso quiero hacer un llamado a todos las chilenas y chilenos a poner nuestros corazones en esos valores, a guiarnos por esos principios, y a escuchar la voz del alma de Chile que nos pide a todos más unidad, más esfuerzo y más esperanza para juntos construir un buen país para nosotros y los que vendrán”.