Desbordes y Cuenta Pública: “Es muy importante repasar lo que se ha realizado, porque es harto”

Tras la reunión de coordinación de Chile Vamos, el presidente de Renovación Nacional (RN), diputado Mario Desbordes, en su calidad de vocero de la coalición, apuntó que este sábado la Cuenta Pública estará elaborada por un recuento de un año que ha sido muy exitoso.

“Espero que el Presidente Sebastián Piñera efectúe una cuenta sólida de lo que se ha hecho hasta ahora”, indicó.

En ese sentido, el timonel de la colectividad anticipó que el discurso del Mandatario se centrará en áreas que la gente más pide, así como también en cómo se avanza en proyectos para la clase media, en seguridad y tranquilidad para la ciudadanía, y en cómo se va a activar con más fuerza la economía.

“Es muy importante repasar ante la opinión pública lo que se ha realizado, porque es harto. En segundo lugar, habrá anuncios importantes en materia de seguridad, en materia de la clase media protegida. El Presidente hará nuevamente un llamado a buscar acuerdos”, indicó.

Desbordes agregó que el Mandatario le contará a la gente sobre los proyectos de ley enviados, de las iniciativas que se han tomado, de las cosas que han podido avanzar y de aquellas que no, porque, por ejemplo, “llevamos un año tratando que la oposición permita avanzar en la Reforma Tributaria”.

Anticipó también que el mensaje presidencial tendrá anuncios en términos institucionales, en aspectos que tienen que ver con el desarrollo para el país, en cómo se enfrentará un año difícil para la economía del mundo, sobre todo a raíz de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

“Tenemos un año complicado, pero es un año en el que hay que mirar las cosas en la perspectiva justa. Aún si creciéramos al 3 ó 3,2 por ciento, seguimos creciendo más del doble de lo que se había crecido en el Gobierno anterior”, manifestó el legislador.

En este sentido indicó que “hay gente que le molesta que uno se compare con el Gobierno anterior y que incluso dicen ‘¿hasta cuándo se comparan con el Gobierno anterior?’ ¿Por qué les molesta? Porque la comparación es muy favorable para el Presidente Piñera y para nuestro Gobierno”.

“DEJAR DE LADO EL OBSTRUCCIONISMO”

El timonel de Renovación Nacional, además, se refirió al comportamiento que ha tenido la oposición en lo que va la administración del Presidente Piñera y llamó a no engañar a la ciudadanía con mentiras.

“Hago un llamado a la oposición a dejar de lado el obstruccionismo. A terminar con esta campaña negra, donde está todo mal. A dejar de lado actitudes en las que se pretende engañar a los chilenos, creyendo que son tontos y que no se dan cuenta de las cosas que se dicen son falsas. También a dejar de engañar a la gente diciéndole que este Gobierno no ha cumplido sus promesas, cuando sí lo está haciendo. Y a tener una actitud distinta, más republicana, que el año pasado no vimos. La oposición hasta hoy, salvo un grupo pequeño de diputados DC, radicales y del PPD que están dispuestos a aprobar o rechazar un proyecto en su mérito, rechaza las iniciativas solo porque son del Gobierno y no tiene ningún problema en dañar a la ciudadanía con tal de provocarle un menoscabo, una ‘rayita de pintura’, a nuestro Gobierno. Eso se llama obstruccionismo”, enfatizó.

Añadió que “eso ha sido hasta ahora lo que ha hecho una oposición dividida que no es capaz de ponerse de acuerdo en nada, salvo en rechazar por rechazar. Ojalá eso cambie. La ciudadanía nos pide a gritos que nos pongamos de acuerdo. La voluntad, por lo menos en Chile Vamos y en el Gobierno, está. Dejar de pelear, de discutir, y tratar de una vez por todas de solucionar los problemas que aquejan a la ciudadanía”.