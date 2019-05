Slayer, Megadeth y Anthrax se reunirán en el Santiago Gets Louder 2019

Santiago Gets Louder llega con su cuarta edición este 2019 y lo hace con el cartel de leyendas del rock y el thrash metal: Slayer, Megadeth y Anthrax.

Tres de los cuatro nombres del “Big Four” sacudirán Chile el próximo 6 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, todo en un mismo escenario. Lo harán además en la compañía de la leyenda del thrash nacional: Pentagram, banda del histórico Anton Reisenegger. Una nueva oportunidad para que se genere esa comunión única entre los mayores representantes del metal del mundo y el público nacional, como en cada visita.

El principal nombre en esta pasada es Slayer, dueños de casa gracias a su líder Tom Araya, nacido en Viña del Mar y uno de los personajes del rock más querido en Chile. Esta visita es parte de la gira de despedida del conjunto, que en 2018 anunció que recorrerían el mundo por una última vez.

Reconocidos como uno de los actos en vivo más pesados del mundo, el grupo que firmó los indispensables “Reign in Blood” y “South of Heaven”, dejará las grandes giras mundiales tras casi cuatro décadas de trabajo ininterrumpido.

La despedida de Slayer de Chile también trae de vuelta a Megadeth, uno de los números más convocantes del metal en el mundo. Será la decimocuarta presentación del cuarteto liderado por Dave Mustaine, que sigue sin defraudar a su fanaticada chilena, siempre ansiosa de escuchar clásicos como “Symphony of Destruction”, “Hangar 18” o “A Tout Le Monde”.

Una de las bandas que acompañará los últimos shows de Slayer en EEUU es Anthrax. El conjunto nunca ha quedado corto en reconocer su amor por los fans chilenos. En 2014 lanzaron el disco Chile On Hell, grabado en el Teatro Caupolicán el año anterior.

Y cerrando el cartel estará Pentagram, leyenda del metal mundial, nacidos en Chile y que tras años de un verdadero culto global, publicaron su primer y hasta ahora único disco el 2013 (“The Malefice”).

Santiago Gets Louder en sus ediciones pasadas ha reunido a varios de los más importantes nombres del rock pesado, como System of a Down, Faith No More, Deftones, King Diamond, Judas Priest, Alice in Chains, Gojira, Lamb of God y los argentinos Rata Blanca. También se han concertado los principales nombres del hard rock con ADN nacional: Alain Johannes, Weichafe, Rama, Dorso, Criminal, Nuclear, Recrucide, Temple Agents y All Tomorrows, entre otros.

VENTA DE ENTRADAS

La venta de entradas será través del sistema TicketPlus. Primero habrá una preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile desde el lunes 3 de junio al mediodía, con un 20% de descuento pagando con tarjetas del banco en 3, 9 o 12 cuotas sin interés. Máximo 6 entradas por cliente. Además, paga hasta un 25% del valor total con Dólares-Premio. La preventa es hasta agotar un stock de 4 mil tickets.

La venta general comenzará el 5 de junio al mediodía.

Los valores son: