Rectifican que carabinera que agredió a fotógrafa sigue perteneciendo a la institución

El diputado Jorge Alessandri (UDI) confirmó que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, le comunicó que la uniformada está en proceso de investigación, pero que aún no es expulsada de Carabineros.

El diputado UDI Jorge Alessandri dio a conocer que la funcionaria de Carabineros que agredió a una fotógrafa en las afueras del Instituto Nacional no fue dada de baja, sino que fue suspendida de sus funciones mientras se prolongue el sumario en su contra. Con esto desmintió la primera versión revelada el miércoles por Andrés Chadwick, ministro del Interior.

La aclaración se llevó a cabo tras una reunión-almuerzo del Presidente Sebastián Piñera con los ministros del comité político de La Moneda y la bancada de diputados de la UDI, en la que Alessandri consultó al Gobierno por este tema.

Tras la reunión, el diputado afirmó que “le planteamos este tema al Presidente en la mesa, lo respondió el ministro del Interior. Efectivamente, la noticia, si bien internamente para Carabineros se dice baja por suspensión, la opinión pública entiende que está separada de la institución, que está dada de baja y no es así. Solamente ha sido suspendida mientras se hace una investigación de los hechos”.

Recordar que el ministro Chadwick aseguró que “fui informado por el director general de Carabineros que, como corresponde, se inició el sumario administrativo, la funcionaria ha sido dada de baja a la espera precisamente de que se haga la investigación y se determine si ha habido responsabilidades en el procedimiento”.

Sobre el caso de la carabinera, Alessandri manifestó que “hasta ahora, todo lo que indica esa investigación preliminar es que tendría una sanción muy menor, y no sería separada de la institución. Podría seguir siendo carabinera, por tanto, actuó dentro de los protocolos”.

Por último, el legislador enfatizó que “habrá que esperar la investigación, pero el ministro me pidió aclarar que no había sido separada de la institución y no había sido dada de baja. A veces la terminología legal de la institución confunde a la opinión pública y nosotros mismos habíamos creído que había sido dada de baja antes, incluso de una investigación completa”.