Elecciones internas del PS: Renunció presidente del Tribunal Supremo

Pablo Velozo tras los cuestionamientos recibidos por la demora en la entrega de los resultados que “simplemente yo no puedo seguir en un lugar donde compañeros de toda la vida, algunos amigos, han dicho las cosas que se han dicho de mí y del tribunal".

El presidente Tribunal Supremo (TS) del Partido Socialista, Pablo Velozo, renunció en esta jornada a su cargo, según se informó, luego de los cuestionamientos que han surgido por la demora en la entrega de los resultados de las elecciones de la colectividad para renovar la directiva, proceso en el cual se midieron el actual timonel Álvaro Elizalde y la diputada Maya Fernández.

De acuerdo a lo indicado su salida se concretará cuando se complete el proceso, consignó Cooperativa.

El Tribunal Supremo del partido resolvió la noche de este miércoles a favor de una petición que hizo Marcelo Díaz, apoderado de Maya Fernández, para que se revisen todas las actas de votación para verificar que el conteo esté correcto.

Velozo sostuvo, frente a las críticas al proceso, que no sabe “si fue justo o no, eso tendrá que juzgarlo los que la hicieron. Simplemente yo no puedo seguir en un lugar donde compañeros de toda la vida, algunos amigos, han dicho las cosas que se han dicho de mí y del tribunal“.

Remarcó que probablemente sea mejor para este organismo “que yo, que he sido acusado en reiteradas ocasiones de cometer fraude por la lista de Maya Fernández, no siga en el tribunal”.

Hizo hincapié en que se mantendrá alejado del mucho tiempo, porque creo que todo tiene un límite”.

Los 25.374 votos que obtuvo la lista del senador Álvaro Elizalde doblaron los 12.725 obtenidos por la de su contendora la diputada Maya Fernández, según el reciente cómputo oficial entregado por el Tribunal Supremo del Partido Socialista, respecto a las elecciones internas en que la colectividad eligió el pasado domingo a los miembros de su Comité Central.