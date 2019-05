Aníbal de “Masterchef” habló sobre su crisis vocacional con Medicina

Sin duda uno de los participantes más queridos de la actual temporada de MasterChef Chile, ha sido Aníbal Valdés, pero al parecer no lo está pasando muy bien. En el último capítulo quedó en evidencia una compleja situación que vive: una importante crisis vocacional.

Si bien el joven de 20 años estudia Medicina en la Universidad de Concepción, en las últimas semanas ha dejado en evidencia que su verdadera vocación es ser chef. De hecho, Karen Saavedra (última eliminada del espacio de Canal 13) indicó que se sentiría “presionado por sus padres” para terminar la carrera.

A raíz de esto, Las Últimas Noticias contactó a Aníbal y le consultó sobre el tema. Señaló que tuvo una conversación con sus padres, pero aseguró que perseverará en sus estudios universitarios. Eso sí, descartó sentirse presionado por sus padres.

“Lo que me apasiona es cocinar, pero después de hablar el tema con mis papás entiendo que es muy complicado triunfar en esa área, en especial si no puedes instalar un restaurante. Ellos me apoyan en todo y jamás van a querer perjudicarme”, dijo.

A ello agregó que “por lo pronto deseo postergar el sueño y estudiar medicina. Todo cambiaría si es que llego a ganar MasterChef, porque tendría algo asegurado”.